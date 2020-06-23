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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرا خارجية السعودية وألمانيا يبحثان تطورات الشرق الأوسط

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:41 م
عادل الجبير
عادل الجبير
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استعرض عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، اليوم، مع وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية ميجيل برجر، العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، والتحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

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