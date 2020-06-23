وزيرا خارجية السعودية وألمانيا يبحثان تطورات الشرق الأوسط

استعرض عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، اليوم، مع وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية ميجيل برجر، العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك.وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن الجانبين بحثا خلال اتصال هاتفي التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، والتحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.