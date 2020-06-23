الكمامة شرط أساسى.. ضوابط عودة الصلاة إلى المساجد

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الثلاثاء للجنة إدارة أزمة كورونا، عن فتح دور العبادة اعتبارًا من السبت المقبل بالمساجد مع تعليق صلاة الجمعة في المساجد.وجاءت أبرز الضوابط التي حددها رئيس الوزراء وهي كالآتي: