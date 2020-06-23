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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بلاغ للنائب العام ضد مسئولي لجان امتحانات بيلا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:37 م
النائب العام
النائب العام
ريم محمود
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تقدم عمرو عبدالسلام، المحامي، وكيلًا عن بعض أولياء أمور طلاب شهادة الثانوية العامة بمدينة بيلا بمحافظة كفرالشيخ، ضد مسئولي اللجان الامتحانية المخصصة لطلاب مدينة بيلا، لما تعرض له الطلاب داخل اللجان الامتحانية من تحرش لفظي وتنمر ومضايقات من قبل مسئولي المراقبة والملاحظين بلجان الامتحانات.

وقال المحامي، في بلاغه، إنه مع انطلاق الامتحانات يوم الأحد فوجئ الطلاب بتحريض من قبل بعض قيادات التربية والتعليم بالوزارة ومحافظة كفرالشيخ، ومع بدء الامتحانات بمادة اللغة العربية فوجئ جموع الطلاب بقيام مسئولي لجان السير الامتحانية بتوجيه ألفاظ السباب والشتائم للطلبة ووصفهم بالغشاشين، وإبلاغهم بأن هناك توصيات عليا قد صدرت لهم لمضايقتهم َوالتنمر عليهم؛ بقصد استقزازهم، حسب نص البلاغ.

وأضاف أن هناك حالة لإثارة غضب الطلاب حتى يتم اختلاق وقائع تعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان، ليتم تصدير المشهد إلي الرأي العام باعتياد طلاب مدينة بيلا على إثارة الشغب والإخلال بسير العملية الامتحانية، على خلفية اتهام الطلاب العام الدراسي الماضي بأحداث شغب وتعدي على المراقبين والملاحظين داخل اللجان الامتحانية َوالغش بالإكراه، وصدور قرار بالرسوب الجماعي للطلاب وهو ما تم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا، وحجز الطعون المقامة من الطلاب إلى الحكم بجلسة 1-7 المقبل وما صاحب ذلك من اكتشاف وقائع تزوير محاضر الغش داخل اللجان من قبل الملاحظين والمراقبين تم التقدم ببلاغات بشأنها.

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