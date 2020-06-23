«العرابي»: انتهاك الأراضي العربية أصبح مستساغا ولا يزعج أحدا

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن البيان الذي خرج من الجامعة العربية اليوم، لم يكن على المستوى المتوقع والمرجو وبعث برسالة خاطئة لتركيا إبقاء الحال على ما هو عليه.وأضاف العرابي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "انتهاك الأراضي العربية أصبح مستساغا لا يزعج أحدا، في الأمس القريب اعتدت إثيوببا على الحدود السودانية".ولفت إلى أنه كان يتوقع أن تأخذ قضية سد إثيوبيا مسارا أسرع، لأنه موضوع وجودي، وإثيوبيا لديها ادعاءات، بشأن حصة المياه أنها كانت أيام الاستعمار، مردفا: "كلها ادعاءات مردود عليها، فإذا كان تحديد حصص المياه أيام الاستعمار، فترسيم الحدود أيضا كان أيام الاستعمار".وأكد العرابي، أن السودان لم تعترض على لجوء مصر لمجلس الأمن، وإنما دعت للعودة للمفاوضات، مؤكدا أن لجوء مصر لمجلس الأمن قرا حكيم.واجتمع اليوم الثلاثاء مجلس الجامعة العربية على مستوى وزارء الخارجية العرب، برئاسة سلطنة عمان بشأن ليبيا، وأصدرت الجامعة قرارا جاء من 14 بندا، من ضمنهم أهمية الحل السياسي للأزمة الليبية ودعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات والتأكيد على دور كافة المؤسسات الشرعية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي ومخرجات مختلف المسارات الدولية والإقليمية وآخرها مؤتمر برلين.