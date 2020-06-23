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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تقديم العرض المسرحى «يوم أن قتلوا الغناء» على مسرح الطليعة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:31 م
عرض يوم أن قتلوا
عرض يوم أن قتلوا الغناء
حسين الجندي
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قالت مصادر من داخل البيت الفني للمسرح، إن قرار مجلس الوزراء، بعودة فتح السينمات والمسارح بنسبة تشغيل تصل إلى 25%، جعل البيت الفني يفكر في عودة بعض العروض مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر، لـ"الدستور" أن البيت الفني للمسرح يعتزم عرض مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء" على خشبة مسرح الطليعة مرة أخرى، وخاصة أن هذا العرض له طبيعة خاصة لدى الجمهور، وحقق نسب مشاهدة وحضورا جماهيريا كبيرا خلال الثلاث سنوات الماضية وحصد العديد من الجوائز المختلفة.

العرض من إخراج تامر كرم، ومن تأليف محمود جمال حديني، ومن بطولة هايدي رفعت ومحمد ناصر وطه خليفة وياسر صادق وشادي سرور وغيرهم.

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