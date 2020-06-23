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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مدينة مطروح يتفقد أعمال تطهير السيارات القادمة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:23 م
رئيس مدينة مطروح
رئيس مدينة مطروح
ياسمين شعيب
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تفقد وجيه عبدالرازق رئيس مجلس ومدينة مطروح، اليوم الثلاثاء، كمين الكيلو 21 لمتابعة أعمال رش وتطهير السيارات القادمة إلى مطروح لمكافحة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى أعمال النظافة والتشجير.

وتابع رئيس مجلس ومدينة مطروح أعمال رصف منطقة السواني البحرية للوقوف على نسب التنفيذ وموعد الانتهاء من الأعمال.

وقال وجيه عبدالرازق رئيس مدينة مرسى مطروح، في بيان، إنه تم تعقيم وتطهير شرطة الكهرباء والوحدة الصحية بالكيلو 4 و7 والحماية المدنية بالكيلو 7.

وأكد على استمرار أعمال التعقيم والتطهير للسيارات القادمة لمرسي مطروح بالتمركزات الـ3 الثابتة شرقا وغربا وجنوبا القادم من سيوة، بالإضافة إلى تكثيف حملات رش وتطهير شوارع الأحياء السكنية والعزب، مشيرا إلى زيادة نشر حملات التوعية بكورونا بنشر وضع ملصقات للتعرف على طرق الوقاية منه وطرق انتشاره لتوعية المواطنين بالإضافة إلى رش المبيدات بالشوارع وتجمعات مقالب القمامة مساء بسيارات الضباب.
رئيس مدينة مطروح
رئيس مدينة مطروح
رئيس مدينة مطروح
رئيس مدينة مطروح
تطهير السيارات
رئيس مدينة مطروح
رئيس مدينة مطروح
رئيس مدينة مطروح
رئيس مدينة مطروح
تطهير السيارات

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