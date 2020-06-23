داعية: إقامة شعائر الحج هذا العام بشرة خير (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن إقامة شعائر الحج هذا العام، تعتبر بشرة خير من عند الله، حتى ولو بأعداد قليلة وعلينا شكر الله عليها.وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، "أوجه الشكر للقائمين على هذا الأمر، وجزاؤهم عند الله كبير، فإن خدمة الحاج شرف كبير، ندعو الله أن يحفظ حجاج بيته هذا العام".