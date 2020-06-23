عودة 166 عالقا من الإمارات على متن رحلة «العربية»

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم 166 عالقا قادمين من الإمارات على متن رحلة شركة «العربية» للطيران القادمة من مطار الشارقة الدولي.وخضع العائدون للفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، والسماح بمغادرتهم لمنازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما متتاليا؛ تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان.