مقتل وإصابة 5 عسكريين سودانيين في هجوم إثيوبي

تصدت القوات المسلحة السودانية، الثلاثاء، لهجوم إثيوبي مسلح جديد بمنطقة العلاو بمحلية الفشقة بولاية القضارف، بعد هجوم شنته القوات الإثيوبية أول أمس الأحد.وأوضحت مصادر عسكرية سودانية، اليوم أن قوات إثيوبية هاجمت بالراجمات والهاون إحدى الدوريات العسكرية في منطقة العلاو ما أدى لمقتل عريف وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة، وفق وسائل إعلام سودانية.وأعلن الجيش السوداني أمس تصدي قواته يوم الأحد لهجوم شنته قوات إثيوبية على منطقة الفشقة الحدودية ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الجيش، حيث قصف القوات السودانية معسكر الأنفال السوداني.وأكد الجيش السوداني أنه كبد الطرف المعتدي خسائر فادحة وأنه يحتفظ بحق الرد على أي اعتداء يستهدف بلاده.