رمضان عبدالمعز عن إعادة فتح المساجد: منحة في ظل البلاء (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، إن إعلان فتح المساجد مرة أخرى بعد غلقها أكثر من شهرين بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، يعتبر منحة من الله في ظل البلاء، وعلينا السجود شكرا لله سبحانه وتعالى.وأضاف عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "الحمد لله ربنا ردنا لبيوته، وعلينا الالتزام بكل الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، من ارتداء الكمامة، والذهاب بسجادة صلاة خاصة، والعمل على تطهير الأيدي".وكانت رئاسة الوزراء، قد أصدرت عدة قرارات اليوم الثلاثاء، فيما يخص أزمة فيروس كورونا منها رفع حظر التجوال وإعادة فتح المساجد بداية من السبت المقبل.