أيمن سلامة عن إعادة فتح السينمات والمسارح: قرار صائب

علق السيناريست والمؤلف الكبير أيمن سلامة، على قرار رئاسة مجلس الوزارء، اليوم الثلاثاء، والخاص بعودة فتح السينمات والمسارح مرة أخرى بعد إغلاق دام أكثر من شهرين، بنسبة تشغيل تصل إلى 25%، قائلا إنه قرار جيد جدا.وأضاف أيمن سلامة، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن فكرة عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى تدريجيا فكرة جيدة وخاصة أن الأزمة التي تمر بها مصر يمر بها العالم أجمع، مشيرا إلى أن العودة تدريجيا لجميع القطاعات هي حل أمثل للتعايش مع الأزمة.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن العديد من القرارات الهامة بشأن إجراءات مواجهة كورونا وذلك في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة اليوم.وجاء من أبرز القرارات التي أعلنها، السماح بفتح المنشآت الثقافية كالمسارح ودور السينما بـ25% من قدراتها الاستيعابية.