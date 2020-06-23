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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3804 حالة إصابة جديدة بكورونا في تشيلي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:46 م
كورونا في تشيلي
كورونا في تشيلي
وكالات
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سجلت تشيلي ثلاث حالات وفايات جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة بسبب فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 4505 حالة، طبقا لبيانات وزارة الصحة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وسجلت تشيلي 3804 حالة إصابة جديدة، وتم إجراء 12707 فحوصات أمس الإثنين، ليرتفع إجمالي عدد الفحوص إلى 995060، ويبلغ عدد حالات الإصابة النشطة بالبلاد 35692 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات 2009 حالات، فيما بلغ عدد من يستخدمون التنفس الصناعي 1720 مريضا، وهناك 392 مريضا في حالتهم حرجة.

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