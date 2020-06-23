كريم عبد العزيز بالكمامة في أول يوم عمل

نشر الفنان كريم عبدالعزيز صورة له عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو يرتدي الكمامة، معلنا أنه أول يوم عمل له.وعلق كريم عبدالعزيز على الصورة، قائلا: "أول يوم شغل، بس الشغل عالي برضه، قول الصراحة، ربنا يعدي الأيام دي على خير، وهتعدي إن شاء الله، وهنفتكرها ونضحك، مسأكم فل ورضا".ويواصل الفنان كريم عبدالعزيز تصوير مشاهده في فيلم "كيرة والجن"، الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، سيناريو وحوار أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.