برلمان بوروندي يوافق على تعيين بونيوني رئيسًا للوزراء

وافقت الجمعية الوطنية في بوروندي اليوم الثلاثاء،على تعيين آلان جيوم بونيوني رئيسًا جديدًا للوزراء.وأوضحت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن أغلبية الجميعة الوطنية البوروندية وافقت على تولّي بونيوني المنصب في ظل مقاطعة المعارضة.يأتي ذلك بعد أداء الرئيس الجديد إيفاريست ندايشيمي القسمَ منذ أيام بعد وفاة سلفه بيير نكورونزيزا المفاجئة.ويشغل بونيوني حاليًا منصب وزير الأمن العام، كما شغل في السابق رئاسة الشرطة الوطنية.