ارتفاع وفيات كورونا في بريطانيا لـ 42927

قال مسؤولون في قطاع الصحة البريطاني، اليوم الثلاثاء، إن عدد المتوفين بعد التأكد من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ارتفع إلى 42927 شخصا بعد أن 42647 شخصا قبل يوم.وتشمل الزيادة 171 حالة وفاة جديدة تم تسجيلها حتى يوم 22 يونيو، إضافة إلى 109 حالات وفاة حدثت في أبريل ومايو يونيو، وأعيد تصنيفها بأنها نتيجة مرض كوفيد-19.