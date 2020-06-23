فلسطين تجدد دعمها لمصر في «سد النهضة»

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، تأييد دولة فلسطين ودعمها لموقف مصر، الداعي لضرورة انتهاج أطر التفاوض وفقًا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة والانصاف كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة.جاء ذلك في كلمة الوزير الفلسطيني في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي عقد اليوم لبحث تطورات الأوضاع بليبيا وأزمة سد النهضة.وأكد المالكي مجددًا على وقوف دولة فلسطين إلى جانب مصر رئيسًا وحكومة وشعبًا في حسن إدارتها لهذه الأزمة وحل الخلافات بشأنها بالطرق السلمية والحوار وحسن الجوار، وصولًا الى اتفاق قانوني ملزم وشامل يراعي مصالح الدول الثلاث الشقيقة مصر وأثيوبيا والسودان.وشدد على الموقف الفلسطيني الداعم لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها ومرحبًا بالجهود والمبادرات لحل الازمة في ليبيا.