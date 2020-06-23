السودان يضبط ذخائر وأسلحة تركية متجهة لإثيوبيا

ضبطت شعبة الاستخبارات العسكرية بولاية القضارف شرقي السودان، الإثنين، كميات من الأسلحة والذخائر مهربة إلى إثيوبيا، ومن بينها أسلحة تركية الصنع.وأكد والي القضارف اللواء الركن نصر الدين عبدالقيوم، أنه اضطلع اليوم على حجم المضبوطات بحضور أعضاء لجنة أمن الولاية، مشيرًا إلى أن الأسلحة شملت 25 بندقية كلاشنكوف و80 مسدسا تركيا وكميات من ذخائر الدوشكا والكلاشنكوف وتم القبض أيضًا على 6 متهمين، وفق وكالة السودان للأنباء "سونا".وقال عبدالقيوم إن هذه الأسلحة تدل على تعاون المهربين مع الأعداء لإثارة المشاكل على الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا.وأوضح والي القضارف أن ترتيبات تجري لتنفيذ حملات جمع السلاح غير المقنن قسريًا بالولاية، مطالبًا المواطنين بتسليم الأسلحة غير المقننة.وأعلن الجيش السوداني أمس تصدي قواته لهجوم شنته قواته إثيوبية على منطقة الفشقة الحدودية ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الجيش، حيث قصف القوات السودانية معسكر الأنفال السوداني.وأكد الجيش السوداني أنه كبد الطرف المعتدي خسائر فادحة وأنه يحتفظ بحق الرد على أي اعتداء يستهدف بلاده.