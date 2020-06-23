محكمة تقضي بسجن رئيس قرغيزستان السابق 11 عاما

قضت محكمة في قرغيزستان، اليوم الثلاثاء، بسجن الرئيس السابق ألمظ بك أتامباييف، 11 عاما وشهرين لإدانته في تهم بالفساد ينفي ارتكابها.وأدانت المحكمة "أتامباييف" في تهمة إصدار أمر بإطلاق سراح مجرم مدان من السجن، في قضية يرفضها أنصاره باعتبارها مدفوعة بخلاف سياسي بين أتامباييف، وخليفته الرئيس الحالي سورونباي جينبيكوف.ورأس أتامباييف "63 عاما" الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة في آسيا الوسطى والتي يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة، بين عامي 2011 و2017، وكان قد شارك في السابق في ثورات أطاحت برئيسين آخرين في قرغيزستان.وقدم أتامباييف الدعم لجينبيكوف في انتخابات عام 2017، حيث كان حليفه آنذاك، لكن الاثنين اختلفا بعد وقت قصير من تولي الرئيس الجديد منصبه، واعتقلت الشرطة أتامباييف في أغسطس الماضي، بعد أن داهمت منزله الريفي وتبادلت إطلاق النار مع أنصاره.