44 إصابة بكورونا في مجمع مباني بالعاصمة الألمانية

أعلنت متحدثة باسم سلطات حي فريدريشسهاين بالعاصمة الألمانية برلين، اليوم الثلاثاء، وجود 44 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في مجمع مباني في الحي.وأوضحت المتحدثة أن مكتب الصحة في الحي أجرى اختبارات شاملة في الأسبوع الماضي للأشخاص المخالطين في أعقاب ظهور "بعض" حالات الإصابة في المجمع، وتابعت أنه تم وضع الشقق التي ظهرت بها الحالات تحت الحجر الصحى، مشيرة إلى أن المصابين لم تكن تظهر عليهم أعراض.يذكر أن هناك أطفالا بين المصابين، وقالت المتحدثة إنه تم إبلاغ المدارس والحضانات والمراكز الترفيهية للشباب وإدارة الرقابة على المدارس والحضانات بمعلومات شاملة " وسيتم إجراء اختبارات في المدارس والحضانات المعنية".وتابعت المتحدثة أن مكتب الحي سيقوم بإمداد الأشخاص الموضوعين في الحجر الصحى بالمواد الغذائية وأدوات النظافة الصحية.ولم يُدْلْ مكتب الحي بعد بتصريحات عن الخلفيات المحتملة لتزايد حالات الإصابة في المجمع، كما لم يتم الإعلان بعد عما إذا كان لهذا الأمر علاقة بتفشي الإصابة بالفيروس في منطقة نويكولن في برلين حيث تأكد إصابة نحو 100 شخص هناك، وتم وضع نحو 370 مسكنا في تلك المنطقة في الحجر في سبعة مواقع، ومن المرجح أن يكون سكان من هناك قد تنقلوا إلى مناطق أخرى.