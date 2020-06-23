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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«جزيرة الزمالك.. القيمة والتراث».. إصدار جديد للتنسيق الحضاري

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:34 م
المهندس محمد أبوسعدة
المهندس محمد أبوسعدة
آلاء حسن
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أصدر الجهاز القومي التنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، كتاب "جزيرة الزمالك.. القيمة والتراث"، والذي يعد باكورة إنتاج سلسلة "ذاكرة المدينة" التي يوليها الجهاز اهتمامًا خاصا للتعريف بالمناطق ذات القيمة التراثية بالمدن المصرية.

وأوضح رئيس الجهاز أن المناطق التراثية هي درة التاج في الأحياء والمدن، حيث إنها الشاهد على تراكم الحضارات والثقافات.

وجزيرة الزمالك إحدى هذه المناطق التراثية التي تكتنز بالعمران والعمائر ذات الطراز المعماري المتميز والنادر التي شيدها مصريون وأجانب، فالكتاب حملت طياته تشريح دقيق لحي الزمالك بدءا من نشأته عام 1863، فهذا الكتاب يأخذك في رحلة زمنية داخل أروقة قصور وفيلات وعمائر الزمالك وكذلك الحقب الزمنية المتوالية وعالم الفن والسياسة والشخصيات التي قطنت هذا الحي، كما يضم مجموعة نادرة من الصور والخرائط التي توضح التدرج العمراني للحي، وأيضا مجموعة من الصور توضح تفاصيل العمران المختلفة بهذا الحي وكيفية تشكيله وتكوينه والعمائر المتميزة معماريا لأشهر المعماريين الأجانب والمصريين وهو ما جعل هذا الحي قبلة للطبقة الأرستقراطية بالمجتمع من المصريين والأجانب المقيمين بمصر.

وشهد حي الزمالك تنوع عمراني عكس التنوع الثقافي والحضاري والاجتماعي الذي شهده هذا الحي المتميز ثقافيا وعمرانيا، وهو ما جعل التنسيق الحضاري يبدأ به وقام بإعداد المادة العلمية لهذا الكتاب مجموعة من المتخصصين برئاسة الدكتور محمد حسام الدين إسماعيل عبد الفتاح أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآداب جامعة عين شمس، وعضوية كل من إسلام عاصم عبدالكريم بيومي أستاذ مساعد التاريخ الحديث والمعاصر، والدكتور إسلام محمد احمد عبدالقدوس مدرس الهندسة المعمارية والتصميم العمراني، كريمة حسين احمد نصر مدرس مساعد بكلية الاداب جامعة عين شمس، إسراء حميدو ابو زيد باحث الماجستير بكلية الآداب جامعة عين شمس.

ويهدف التنسيق الحضاري من خلال سلسة كتب "ذاكرة المدينة" التي يصدرها الجهاز غرس قيمة الحفاظ على التراث العمراني والحفاظ عليه.

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«جزيرة الزمالك.. القيمة والتراث».. إصدار جديد للتنسيق الحضاري

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