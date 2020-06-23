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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مدير مصنع «غير مرخص» لإنتاج الحلويات فى الشرقية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:33 م
ضبط مدير مصنع
ضبط مدير مصنع
مريم جبل _عمرو المزيدي
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شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع "غير مرخص" لإنتاج الحلويات بدائرة قسم شرطة صان الحجر بمحافظة الشرقية لحيازته (3،900 طن سلع غذائية "عسل أسود - دقيق فاخر "مستلزمات إنتاج"مجهولة المصدر") لإدخالها فى عملية إنتاج الحلوى تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

يأتى ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات.

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