سوريا: ندعم تحركات مصر لحماية حدودها وحل الأزمة الليبية

أكد وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، اليوم الثلاثاء، على دعم دمشق للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في حربه ضد الميليشيات الإرهابية، فضلا عن دعم تحركات القاهرة لحماية حدودها وحل الأزمة الليبية.ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا»، عن المعلم قوله في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم، إن سوريا تقف إلى جانب الأشقاء في مصر لدعم أمنهم الوطني على الحدود الغربية.وتابع المعلم، أن تركيا تحتل أراضي في سوريا، ودروس التاريخ علمتنا أن الشعوب التي تناضل من أجل حريتها وسيادتها تنتصر في نهاية المطاف مهما طال الزمن.كما تحدث عن صداقة سوريا مع الامارات وأهميتها، قائلًا: "نثق بالأصدقاء وسننطلق نحو اقتصاد وطني وتأمين الحاجات الأساسية للمواطن".