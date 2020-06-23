وصول 165 عالقًا مصريًا من جدة إلى مطار القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، 165 عالقًا مصريًا يرغبون فى العودة إلى أرض الوطن قادمين من مطار جدة الدولي، حيث تم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة فى تلك الظروف.وخضع جميع الركاب العائدين لإجراءات الفحص الطبي داخل صالة الوصول الدولية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، تحت إشراف إدارة الحجر الصحى بقيادة الدكتور حازم حسين، كما تم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة؛ للتأكد من عدم حملهم الفيروس القاتل "كوفيد-19".ومن المقرر أن تستأنف وزارة الطيران المدني الحركة الجوية إلى جميع المطارات المصرية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وفقًا لضوابط وإجراءات وقائية معينة أقرتها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة الركاب القادمين والمسافرين، وذلك بعد قرابة نحو 3 أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.