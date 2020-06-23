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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحالف برلماني دولي يدعو ميركل إلى تشديد سياستها المتعلقة بالصين

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:26 م
ميركل
ميركل
وكالات
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دعا تحالف برلماني دولي، المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إلى تشديد سياستها المتعلقة بالصين في إطار رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي وذلك بسبب القمع في الصين وتزايد النفوذ السياسي لبكين في أوروبا.

وفي تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء، قال ميشائيل براند، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، المختص بشؤون سياسة حقوق الإنسان:" الصين بصدد أن تتحول إلى تهديد حقيقي".

تجدر الإشارة إلى أن براند هو عضو ضمن التحالف الجديد (التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين)، وهو اتحاد يضم أكثر من 100 نائب في برلمانات 13 دولة، ويحذر هذا التحالف من إمكانية سقوط الدول الغربية ضحية لهيمنة الصين.

واضاف، أن الصين " تخرق بكامل علمها المعاهدات الدولية في مجال الاقتصاد، وتقوم بتجسس اقتصادي عدواني وتدمر الفرص السوقية أمام المنتجات الألمانية والأوروبية من خلال تقديم دعم غير مشروع (لشركاتها) لدفع المنتجات الصينية لدخول السوق".

ورأى براند أن على الاتحاد الأوروبي تحت الرئاسة الألمانية أن يوضح للشركاء الصينيين بشكل لا لبس فيه " أننا لن نقف طويلا موقف المتفرج من الانتهاكات المستمرة للقواعد والمعايير الدولية، وسنتخذ إجراءات مضادة إذا لزم الأمر".

من جانبه، اقترح السياسي المنتمي إلى حزب الخضر الألماني، اوميد نوريبور، والعضو في التحالف، أن يتم استغلال جزء من موارد صندوق إعادة الإعمار الأوروبي بعد أزمة كورونا والذي تقارب قيمته 500 مليار يورو، في استرداد الحصص التي استحوذت عليها الصين في موانئ أوروبية مثل ميناء بيريه اليوناني، وقال " لا يوجد ميناء كبير في أوروبا تقريبا لا تشارك فيه الصين".

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