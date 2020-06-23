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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تؤكد أهمية تعزيز التعاون مع روسيا والهند

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:23 م
وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني
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أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، اليوم الثلاثاء، أهمية تعزيز آليات التعاون الثلاثي مع روسيا والهند، مؤكدا أن التعاون من أجل تحقيق السلام والاستقرار في فترة ما بعد وباء (كوفيد-19) يتماشى مع مصالح المجتمع الدولي.

وقال وانج –في كلمة خلال اجتماع عبر الفيديو مع نظيريه الروسي "سيرجي لافروف" والهندي "سوبرامانيام جيشانكار" اليوم: إنه يجب تعزيز التعاون في مكافحة الوباء، والعمل معا من أجل القضاء عليه في وقت مبكر، مع ضرورة معارضة بحزم الوصم المرتبط بالوباء أو محاولات تسييسه.

وأضاف وانج أن الصين ستواصل دعمها لمنظمة الصحة العالمية وجهوها ذات الصلة بمكافحة الوباء، وتعزيز الأنظمة الصحية، وبناء مجتمع صحي للبشرية.

ودعا وانج إلى بذل مزيد من الجهود لدعم النظام الدولي وفي مركزه الأمم المتحدة، فضلا عن النظام الدولي القائم على القانون الدولي، والتمسك بالتعددية، وتعزيز وتحسين الحوكمة العالمية.

وتابع وانج أن الصين ملتزمة بمواصلة بناء اقتصاد مفتوح، وتتمسك بنظام تجارة تعددي تكون منظمة التجارة العالمية محوره مع ضمان انتظام وسلاسة عمل سلاسل الصناعة والتوريد العالمية.

وحول التعاون الثلاثي، أكد وانج أهمية تعزيز آليات التعاون الثلاثي، مقترحا إنشاء آلية حوار ثلاثي على المستوى الوزاري في مجالات: الاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل والتعليم والثقافة والصحة العامة، وتشكيل مجموعة خبراء لتقديم المشورة والمقترحات من أجل تعميق التعاون الثلاثي.

وأعرب وانج عن دعم الصين لاستضافة روسيا أول اجتماع على مستوى وزراء الدفاع الثلاثة (الصين وروسيا والهند) لتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن.

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