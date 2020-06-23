سبب هجوم شكران مرتجي على البرامج الفنية

عبرت الفنانة السورية شكران مرتجى عن غضبها الشديد من بعض البرامج التلفزيونية بسبب نوعية الأسئلة التي توجهها للضيوف حول الجنسيات وتقييمات النجوم.وقالت «شكران» في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»: «حاج تسألوا الفنانين عن الدراما المشتركة حاج تسألوا الفنانين عن الخلافات حاج تسألوا الفنانات أسئلة تقييمية لمواهب الزميلات في نقاد ومختصين حاج تحطوا ع النار زيت حاج تولعوها وتمشوا».ووجهت شكران رسالة لزملائها من النجوم قالت فيها: «تعوا نتفق اتفاق ضمني ما نرد على أسئلة المصيدة من البعض وتعوا نآمن بالقسمة والنصيب وتوزيع الأرزاق من رب العالمين».وأضافت: «بفيلم أمريكي ممكن ممثل أصله إيطالي أو إسباني وممثلة أصلها مكسيكي أو برازيلية بحياتنا ما سمعنا حدا حكا ع حدا الفن بيجمع ما بيفرق ونحنا كل مالنا عم نفترق والله خلص، حبي للجميع وسامحونا وإن شاء الله كلنا نشتغل السنة الجاية إذا في شغل أنا يمكن أشتغل بأدوية التنحيف ترقبوني والله».واختمت: «الفن بيجمع ما بيفرق».وكان عدد من النجوم اللبنانيين قد هاجم مشاركة واستحواذ النجوم السوريين على الدراما اللبنانية على حساب مشاركتهم فيها.