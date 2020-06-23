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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكاثوليكية: البطريرك هو ملك الكنيسة ولا يمكن مخاطبته بطريقة سيئة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:29 م
الأب عبدو أبو كسم
الأب عبدو أبو كسم
جرجس صفوت - ماريان رسمي
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أكد مُدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، في حديث تلفزيوني، انه "تلقى خبر التهجم على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي باستهجان وأسف كبير، لانه يعلم من هو الشخص الذي تهجم على الراعي منذ 30 سنة، والجميع يعلم انه انسان ملتزم، ومن الممكن ان هذا الكلام نابع من ثورة غضب، ونحن نعتبر ان مقام الراعي هو ملك الكنيسة، وبالتالي يوجد فرق بيننا وبين البطريرك ولا يمكن مخاطبة الرئيس الروحي بهذه الطريقة".

وأضاف "أبو كسم" في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للاعلام بلبنان، نشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ان "لبنان يعاني من اوضاع صعبة ولكن في نهاية المطاف الكنيسة لا تترك نهائيًا ابنائها".

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