الكاثوليكية: البطريرك هو ملك الكنيسة ولا يمكن مخاطبته بطريقة سيئة

أكد مُدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم، في حديث تلفزيوني، انه "تلقى خبر التهجم على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي باستهجان وأسف كبير، لانه يعلم من هو الشخص الذي تهجم على الراعي منذ 30 سنة، والجميع يعلم انه انسان ملتزم، ومن الممكن ان هذا الكلام نابع من ثورة غضب، ونحن نعتبر ان مقام الراعي هو ملك الكنيسة، وبالتالي يوجد فرق بيننا وبين البطريرك ولا يمكن مخاطبة الرئيس الروحي بهذه الطريقة".وأضاف "أبو كسم" في بيان رسمي للمركز الكاثوليكي للاعلام بلبنان، نشر منذ قليل عبر الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ان "لبنان يعاني من اوضاع صعبة ولكن في نهاية المطاف الكنيسة لا تترك نهائيًا ابنائها".