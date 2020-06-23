«حجازي» يحدد قرار تسليم الطالب بوكليت المواد غير المضافة للمجموع

طالب الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بتحرير محاضر بأى طالب لم يؤدي الامتحانات لأى سبب لضمان حق الطالب.وأشار خلال اجتماعه مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية، أن تسليم بوكليت المواد غير المضافة للمجموع يوم 2 يوليو المقبل، مؤكدا أنه لو لم يسلمها الطالب فى هذا اليوم يستطيع أن يسلمها فى اليوم التالى.ووجه رؤساء اللجان بعدم ترك الطلاب فترة كبيرة عقب انتهاء فترة الامتحان وزمن الإجابة.وأكد أنه فى حالة عدم استلام أى طالب البوكليت الخاص بمادة التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء الأحد الماضي، يستطيع أن يستلمها من لجنته بعد توقيعه على عدم استلام البوكليت خلال أول يوم الامتحانات، قائلا هذه مواد غير مضافة للمجموع وبلاش نصدر مشاكل وأزمات.وشدد على أن استلام اللجان بوكليت المواد غير المضافة للمجموع من الطلاب تتم من خلال تسليم الطالب إيصال.