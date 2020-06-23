الحبس 3 سنوات لـ 11 متهمًا في «تزوير إجابات مدرسة القدس»

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ لأخصائية اجتماعية لاتهامهما بتزوير إجابات امتحان الصف الأول الثانوى، بالاشتراك مع 10 طلاب وموظف وضد الحكم في حقهم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.وجاء في قرار الإحالة أن المتهمات هم: شيماء محمد نجيب، 41 عاما، أخصائية اجتماعية بمدرسة القدس، وأميرة محمود، 21 عاما، طالبة، وإسراء السيد، 22 عاما، طالبة، ومنى محمد، 23 عاما، طالبة، وكوثر مصطفى، 22 عاما، طالبة، وآية محمد، 24 عاما، بدون عمل، وسهيلة سيد، 20 عاما، طالبة، ومروة جمال زايد، طالبة، بالاشتراك مع يوسف أشرف، 24 عاما، موظف بشركة خاصة، وعامر على، 23 عاما، طالب، وعبد الرحمن محمود، 17 عاما، طالب، ويوسف مصطفى، 17 عاما، طالب.قامت المتهمة الأولى باعتبارها من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين حال كونهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية "نماذج اجابات امتحان الصف الأول الثانوى" بان اتفقت معهم وأمدتهم بالبيانات اللازمة، وعليه أثبت المتهمون أسماء مغايرة لأسمائهم بكراسات الإجابة.وأضافت شهادة نهلة صبري أنه صدر قرار وزارة التربية والتعليم بغلق القسم الأمريكى بمدرسة القدس وعلى أثره صدر قرار إدارة البساتين ودار السلام التعليمية بتحويل طلبة القسم لأداء الامتحانات بالمدرسة جهة عملها وحال أداء امتحانات طلبة الصف الأول الثانوى.وأبلغها ناظر المدرسة كونه رئيس لجنة النظام والمراقبة بمدرسة ستارز بحضور أحد عشر شخصا لأداء الامتحان عوضا عن الطلبة الأصليين المقيدين بمدرسة القدس وعليه حررت مذكرة بالواقعة وأبلغت الإدارة التعليمية بالبساتين ودار السلام.