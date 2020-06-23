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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

استغرق 60 دقيقة.. تفاصيل اللقاء القطري الإسرائيلي في الدوحة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:17 م
نتنياهو وتميم
نتنياهو وتميم
سارة الشلقاني
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أقلعت طائرة من طراز "N467AM"، اليوم الثلاثاء، من مطار بن جوريون لدى الاحتلال الإسرائيلي، باتجاه العاصمة القطرية الدوحة، وظلت في الداخل لمدة ساعة.

وقال إيتاي بلومنتال الصحفي بجريدة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن طائرة أقلعت من تل أبيب، وحطت في الدوحة، مشيرا إلى أنها الآن في طريق العودة إلى إسرائيل.

وأوضح صحفي "يديعوت" أنه غير متوافر معلومات- حتى الآن- حول الملفات التي ناقشها الوفد الذي كانت تقله تلك الطائرة.

من جانبه، أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أنه سينفذ خطة فرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار، بحلول شهر يوليو المقبل.

وتعقد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غدا الأربعاء، اجتماعا لمناقشة منح تل أبيب الضوء الأخضر لتنفيذ خطتها بفرض السيادة وفق الموعد الذي حدده نتنياهو.

وتدرس واشنطن دعم تنفيذ مخطط الضم على مراحل، وبشكل تدريجي، على أن يتم ضم مستوطنات القدس المحتلة أولا.

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