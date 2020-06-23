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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اتفاقية تعاون شامل بين جامعة بنها وهيئة الطاقة الذرية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:12 م
الدكتور جمال السعيد
الدكتور جمال السعيد
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وقع رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد، ورئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور عاطف عبدالحميد، اتفاقية تعاون مشترك.

وأكد رئيس جامعة بنها -في بيان اليوم الثلاثاء- حرص الجامعة على توطيد علاقاتها والتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية بما لها من إسهامات واضحة ومتميزة، مكنت الدولة المصرية من كافة الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتي تسعي لتعميقها في كافة أوجه التعاون وعلي جميع الأصعدة.

وأشار إلى أن الهيئة تضم أفضل العلماء وتمتلك التجهيزات العلمية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها بفاعلية بواسطة الجامعات والهيئات الوطنية من خلال أنشطتها البحثية.

بدوره، قال نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث الدكتور ناصر الجيزاوي، إن الاتفاقية تهدف إلى دعم وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي والتدريب والتأهيل المهاري وتبادل الخبرات التقنية، بالإضافة إلى التعاون في برامج علمية أو تدريبية متميزة وتستعين الجامعة فيها بمدربين من أعضاء هيئة التدريس بالهيئة ليخدم استراتيجيات الدولة نحو الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ويكون التدريب العملي بمعامل الهيئة.

وأشار إلى أن الاتفاقية تتيح المشاركة في مشروعات بحثية في المجالات التطبيقية وخدمة المجتمع أو إنشاء مراكز تميز بحثية بإشراف مشترك، مضيفًا أنه سيتم الاشتراك في إجراء ونشر البحوث العلمية والإشراف المشترك علي طلاب الدرسات العليا لمرحلتي الماجستير والدكتوراه على أن يكون الطلاب من الهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية أو المراكز البحثية.

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