643 إصابة جديدة بكورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرینیة، الیوم الثلاثاء، تسجیل 643 حالة إصابة جدیدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة لیرتفع العدد الإجمالي للوفیات إلى 66 حالة.وقالت الوزارة في بیان عبر حسابھا على موقع "تویتر" أوردته وكالة الأنباء البحرينية: إن الإصابات الجدیدة من بینھا 371 حالة، تعود لعمالة وافدة فیما تعود 262 حالة لمخالطین لمصابین و10 حالات قادمة من الخارج، موضحة أن العدد الاجمالي للحالات المتعافیة بلغ 16862 حتى الآن، بعد تسجیل 443 حالة تعاف.