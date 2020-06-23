رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل اجتماع نائب وزير التعليم مع رؤساء لجان الثانوية العامة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:10 م
رضا حجازي
رضا حجازي
نورهان عبدالرحمن
طباعة
عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية بالمحافظات، لمناقشة ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء انعقاد امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وفي بداية الاجتماع، أثنى الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، على جهود المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة وقيامهم بمهمة وطنية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا.

وأرسل نائب الوزير، لمديري عموم الإدارات التعليمية، الضوابط التالية:

- تواجد جميع المكلفين بأعمال الامتحانات بلجنة السير بحد أقصى الساعة السابعة والنصف (7:30) صباحًا، وارتداء جميع أدوات التعقيم (ماسك– واقي الوجه– جوانتي– غطاء الحذاء – التعقيم بالبوابة – قياس درجة الحرارة)، وتلك مسئولية مباشرة لكل من "رئيس لجنة السير – مراقب أول اللجنة – مراقب".

- عضو لجنة الإدارة بلجنة السير هو المسئول عن تنفيذ الإجراءات ومتابعة تواجد المكلفين بأعمال الامتحانات بغرفة العمليات بالإدارة التعليمية في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا، على أن يتم إرسالها لمديرية التربية والتعليم ومن ثم ترسل مجمعة لغرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.

- تكليف مدير الإدارة التعليمية بتوفير عدد (10) من المعلمين أو الإداريين وذلك لتنظيم الطلاب خارج لجنة السير، وذلك لمتابعة تباعد الطلاب خارج اللجنة، وذلك بالتعاون مع أفراد الشرطة المتواجدين في محيط اللجنة.

- تواجد جميع الملاحظين وأفراد أمن اللجنة بفناء المدرسة لمتابعة عملية تباعد الطلاب أثناء وبعد إتمام إجراءات التعقيم وذلك حتي الساعة التاسعة صباحًا وبعد انتهاء التعقيم يتم اصطحاب الطلاب إلى لجانهم بتواجد الملاحظين.

- تواجد كل من "المعاونين – عدد (2) عامل – العضو القانوني باللجنة " لمتابعة الطلاب أثناء التعقيم ببوابة التعقيم وقياس درجة حرارة الطالب واستلام الكمامة الطبية وكيس جيل التعقيم وكذلك ماكينة تغليف الأحذية وذلك تحت مسئولية وإشراف مراقب أول اللجنة.

- استحداث مهمة "ضبط جودة إلكتروني" على أن يسمح لعضو من التطوير التكنولوجي (ليس لديه أقارب باللجنة حتى الدرجة الرابعة وكتابة إقرار موانع بذلك) بالتواجد من الساعة (7.30 صباحًا) حتى الساعة (9.30 صباحًا)، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

- تكليف عضو لجنة الإدارة بتوثيق ميعاد دخول الطلاب وإجراءات التعقيم الوقائية والنظافة الداخلية والخارجية بلجنة السير، على أن ترسل إلي لجنة الادارة التابع لها.

- تكليف التوجيه المالي والإداري بمتابعة الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بأدوات التعقيم والمستلزمات الوقائية وإعداد تقرير يومي مفصل يرسل إلى غرفة عمليات الإدارة التعليمية والذي بدوره يرسل إلى غرفة عمليات المديرية ثم إلى غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة.
اجتماع نائب وزير التعليم
اجتماع نائب وزير التعليم

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

«مدبولي»: فتح دور العبادة السبت المقبل مع تعليق صلاة الجمعة

حالتا وفاة و3 محاولات غش بامتحان الثانوية الأزهرية اليوم

المواعيد الجديدة لعمل المطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

المواعيد الجديدة لعمل المطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة

إنفوجراف

image description

إجراء عملية قسطرة مخية لمريضة كورونا فى مستشفى المطرية التعليمى

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

أيام زمان

حكاية سيارة عاطف الطيب ولماذا لم يغيرها حتى رحيله؟

كيف تناولت صحافة زمان قضية إثبات نسب حفيدة هدى شعراوى؟

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

«مافيش أمل».. سر اغتيال «دنقل» قبل وفاته

نجم الساعة

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كورونا يلقي بظله على مهرجان لحوم الكلاب في الصين

في 30 دقيقة.. الشمس تقتل كورونا بنسبة 90%

تجربة على الخنازير تثبت فاعلية أكبر للقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

ناسا تحذر من 5 كويكبات تقترب من الأرض

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. «أردوغان» الضيف الثقيل فى الجامعة العربية
ماجد حبته
ذئب منفرد.. أم عميل متمرد؟
جمال طه
10 ملاحظات على خط مصر الأحمر
القس. رفعت فكرى
من أب لابنه
المزيد

الثقافة

أروقة تطرح اللعب ونظرية الـ «دويندى» بالعربية

الشارقة للفنون تستأنف نشاطها بـ«الفن في زمن القلق» و«الغرفة الماطرة»

صدور الطبعة العربية لرواية «الجدار» عن دار الرافدين

3 معارض جديدة في سلسلة «غرف الفنانين» بمركز «جميل» للفنون