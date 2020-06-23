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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإفتاء الروسية تؤيد قرارالسعودية بشأن الحج هذا العام

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:10 م
موسم الحج
موسم الحج
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أعلن مجلس الإفتاء في روسيا، اليوم الثلاثاء، تأييده قرار السلطات السعودية بشأن تنظيم فريضة الحج هذا العام، بعدد محدود للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات، من الموجودين داخل المملكة فقط بسبب جائحة كوفيد 19، ويحث المؤمنين على انتظار الحج في العام المقبل، وفقًا لبيان تم نشره، على موقع المجلس.

وقال نائب رئيس مجلس المفتين في روسيا، روشان أبياسوف، بحسب البيان الذى أوردته وكالة سبوتنيك الروسية: إن الإدارة الروحية لمسلمي روسيا، ومجلس الإفتاء في روسيا برئاسة المفتي الشيخ رافيل عين الدين، يؤيدان بشكل كامل القرار الحكيم، الذي اتخذته السلطات السعودية للحد من عدد الحجاج هذا العام.

وحثّ أبياسوف المؤمنين على "التعامل بمسئولية كاملة حيال هذا الوضع"، وعدم الخضوع للاستفزازات، و"التحلي بالصبر والانتظار لموسم الحج العام المقبل"، وكذلك "التوجه لله تعالى بالدعاء لتسريع إنهاء هذا الاختبار".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السعودية، كانت قد أعلنت فى وقت سابق، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من إعداد خطط تنفيذية استثنائية لتنظيم موسم الحج، تتضمن كل المتطلبات الطبية، بما فيها العزل الصحي للحجاج قبل وبعد الحج؛ مؤكدة أن الأعداد لن تتجاوز 10 آلاف، وجميعهم من المتواجدين على الأراضي السعودية.

وأكد وزير الحج السعودي، محمد بنتن، أن أعداد الحجاج ستكون محدودة جدا، وأن أعدادهم قد لا تتجاوز 10 آلاف، ولا وجود أى احتمالية لمشاركة حجاج من الخارج.

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