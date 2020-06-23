ميريهان تثير الجدل على «إنستجرام» بصورة مايا دياب

أثارت الفنانة ميريهان حسين الجدل، بصورة لها وهي تشبه النجمة اللبنانية مايا دياب.ونشرت الفنانة الصورة التي كانت فيها شبيهة لمايا وعلقت عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة:"مايا دياب الجميلة.. حبيبتي مبسوطة جدا انك حبيتي تقليدي ليكي وشكرا انك مثال للنجمة الواثقة من نفسها.. محبة لنفسها وللآخرين".وتابعت:"شكلك الجميل ينبض بروحك الأجمل..على فكرة أنا معرفش مايا دياب شخصيا بس بيننا أصدقاء مشتركين وعرفت ليه هما بيحبوها وبيموتوا فيها".واختتمت:" انا قلدت فنانات كتير وعملوا نفسهم مش واخدين بالهم، وبافرح اوي لما بلاقي نجمة روحها حلوة وطبيعية وعفوية زيك، و زي حبيبة قلب قلبي منى زكي، حب كتير اوي".