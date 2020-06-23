«الصحة»: مبادرات الكشف المبكر عن الأمراض أدت إلى نتائج إيجابية

قال الدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، إن المبادرة الرئيسية الخاصة بالاكتشاف المبكر على الأورام واكتشاف أورام الثدى لبعض السيدات، زادت إقبال الشعب المصرى على تلك المبادرات بسبب النتائج الإيجابية التي وصلت لها، والخدمة المجانية التي توفرها.وأكد"زيدان" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه مع انتشار فيروس كورونا وحفاظا على المواطنين قامت وزيرة الصحة بسماح لصرف العلاج لمدة ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنه يتم تنشيط المبادرات مرة أخرى بسبب تأثير فيروس كورونا على أصحاب الأمراض المزمنة.ونوه أنه بالفترة الأخيرة وبسبب الفيروس كان هناك العديد من الوفيات من كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، لافتا إلى أن هناك أكثر من 36% من مرضى الأمراض المزمنة المسجلين في بيانات المجالس لم يجددوا القرارات الخاصة بهم فى آخر ثلاثة أشهر، مما أدى إلى تعليمات من الرئيس السيسي لتنشيط تلك المبادرات لهم مرة أخرى.