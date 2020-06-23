ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا بالسعودية إلى 109،885

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن ارتفاع إجمالي عدد الحالات المتعافية من فيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 109،885 حالة، بعد تماثل 4710 حالات للشفاء.وأوضحت الوزارة- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3139 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 164144 حالة، وتسجيل 39 وفاة، ترفع إجمالي الوفيات إلى 1346 حالة وفاة.