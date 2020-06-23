6 إصابات بكورونا في البرلمان التركي بينهم 5 من أعضاء حزب أردوغان

أعلنت رئاسة البرلمان التركي، الثلاثاء، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين العاملين بالبرلمان، لافتة إن 5 من المصابين ينتمون لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.وقالت وكالة أنباء «ميزوبوتمايا» التركية، إن رئاسة البرلمان التركي أفادت بإصابة 6 من العاملين بالبرلمان بفيروس كورونا المستجد، وأن 5 منهم ينتمون لحزب العدالة والتنمية، مؤكدة أنها قامت بتطهير الأرضية الخاصة بمنطقة حزب العدالة والتنمية وإجراء مسحات لجميع المتواجدين.وكان رئيس البرلمان التركي مصطفى شنتوب قد أعلن الأسبوع الماضي عن إصابة 11 شخًصا داخل البرلمان التركي بفيروس كورونا منذ بداية فترة الوباء، وأن 7 منهم عادوا إلى عملهم بعد انتهاء فترة علاجهم والباقون مازالوا يخضعون للعلاج. وبهذا ترتفع حصيلة إصابات فيروس كورونا بالبرلمان التركي إلى 17 إصابة.