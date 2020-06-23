حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع شبرا الخيمة

قاد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، حملة موسعة بشوارع شبرا الخيمة لإزالة الإشغالات والتعديات في مختلف الشوراع خاصة شارع ترعة الباشوري بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك تمهيدا لرصفه بطول 3 كم بتكلفة 4 ملايين جنيه.وتم تحرير عدد من المحاضر للمخالفين خلال الحملة وسيجري خلال الأيام القادمة البدء في أعمال الرصف ورفع كفاءه الطريق، وكلف المحافظ بضرورة متابعة إزالة الإشغالات والتعديات والتأكد من إزالتها بشكل سليم وتسليم الشارع للشركة المنفذة لأعمال الرصف وتشجير الشارع.وطالب العديد من أهالي منطقة شبرا الخيمة بالاهتمام بالشوارع الأخرى بالمنطقة وإزالة الإشغالات الموجودة فيها ورصف الشوراع وتشجيرها وشن حملات موسعة أخرى على الشوراع والمناطق الأخرى خاصة شارع عرابي وأم بيومي والذي يعاني من العديد من المشاكل.