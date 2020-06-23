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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا تبيع طائرات دون طيار لـ«أذريبجان»

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:51 م
طائرات دون طيار
طائرات دون طيار
أبوزيد على
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كشفت صحيفة «بي إن إي - إنتل نيوز» الألمانية عن خطط وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف، لشراء طائرات بدون طيار من تركيا، وذلك في ضوء الحرب المحتملة التي قد تنشأ بين أذربيجان وجارتها أرمينيا التي تكن عداءً تاريخيًا لتركيا بسبب مذابح الأرمن على يد الدولة العثمانية.

وقال حسنوف: "تركيا الشقيقة قدمت مساعدة مالية لأذربيجان في المجال العسكري، وأن البرلمان الأذربيجاني وافق بالفعل على اتفاق بشأن شراء طائرات الدرون تركية، التي غيرت مسار الحرب في ليبيا".

فيما أشارت الصحيفة إلى أنه لا تربط أذربيجان وتركيا علاقات دبلوماسية مع أرمينيا، حيث لا يزال الخلاف الذي لم يتم حله حول إقليم ناغورنو كاراباك الانفصالي، المعترف به دوليًا كجزء من أذربيجان ولكن يسيطر عليه الأرمن العرقيون، موضحًة أنه يمثل خطرًا على السلام في جنوب القوقاز.

وأضافت الصحيفة أن توتر العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وأرمينيا، يرجع إلى رفض أنقرة الاعتراف بالإدانات العالمية للإبادة الجماعية للأرمن الذين كانوا يعيشون في الأراضي التي احتلتها الدول العثمانية مع بداية الحرب العالمية الأولي عام 1914، حيث انخفض عدد الأرمن إلى 400 ألف بحلول عام 1922 بعد أن قدر المؤرخون أن عددهم كان حوالي مليوني أرمني.

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