«الصحة»: «100 مليون صحة» كشفت للناس أمراض غير فيروس «سي»

قال الدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، إن تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة "100 مليون صحة" أعطى لها مصداقية كبيرة بين الشعب المصرى، لافتًا إلى أن النتائج التى خرجت من تلك المبادرة مثل علاج مرضى فيروس "سي" كانت إيجابية.وأضاف الدكتور محمد زيدان، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن نسبة قرارات العلاج والمتابعات الخاصة بمرضى فيروس سي قلت وانخفضت كثيرا بسبب تلك المبادرة.وأوضح أن العلاج خفض من تأثير الفيروس على الكبد، وعدم الدخول فى مرحلة المشاكل المتأخرة، لافتا إلى أن هناك من اكتشف وجود أمراض مزمنة أخرى بسبب تحليل فيروس "سي" لم يكن يعلم عنها شيئًا.