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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة لإزالة تعدٍ على محور عدلي منصور ببني سويف

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:48 م
إزالة تعدٍ
إزالة تعدٍ
بنى سويف- محمد حفيظ
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة التعديات تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف وبسرعة إزالة التعديات والإشغالات العشوائية على أراضي الدولة بمحيط محور عدلي منصور وتنفيذ قرارات الإزالة مع التشديد على المتابعة المستمرة لمنع تكرارها بالمنطقة.

وأشرف اللواء محمود ضياء الدين رئيس الوحدة المحلية على حملة لتنفيذ قرار الإزالة رقم 55 لسنة 2020 ضد المواطن (ج. ع. ع) عبارة عن محطة تموين سيارات التعاون مبني غسيل وتشحيم بحرم محور عدلي منصور.

ويأتى ذلك ضمن جهود محافظة بني سويف لازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك من خلال تطبيق القانون.

وتواجد أثناء تنفيذ الإزالة كل من علي يوسف وناجي أحمد خليل نواب رئيس المدينة، ومحمد محمد طه مهندس بالهيئة العامة للطرق والكباري، وعمر عبد الحفيظ مديرية المساحة، وعمر عبد الحميد محمود مديرية الطرق والنقل، ومهندس محمد خيري هندسة كهرباء المركز، ورفعت عبد الحليم إدارة الأملاك، وبحضور مندوب شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووسط تأمين من قوات من الشرطة
إزالة تعدٍ
إزالة تعدٍ
إزالة تعدٍ
إزالة تعدٍ

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