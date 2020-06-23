تجديد حبس سباك لترويج الهيروين بالظاهر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الظاهر، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس سباك 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة٤٠٠ جرام من الهيروين بقصد الاتجار في المخدرات بدائرة القسم.البداية عندما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط شخص يدعى "ا.ج" سباك ٢٩ سنة حال تواجده بدائرة قسم شرطة الظاهر مستقل دراجة نارية وبتفتيشه عثر بحوزته على ٤٠٠ جرام من الهيروين- مبلغ مالي وهاتف محمول.وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الاتجار بها والربح غير المشروع، وتحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيق مع المتهم.