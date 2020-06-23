«التعليم»: معاقبة أى رئيس لجنة يؤخر امتحانات الثانوية العامة

قرر الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رئيس امتحانات الثانوية العامة، معاقبة رؤساء لجان سير الامتحانات ممن جاءت في شأنهم شكاوى تأخير تسليم طلاب الثانوية العامة أسئلة الامتحانات.وشدد حجازي، خلال اجتماع، ظهر اليوم، مع رؤساء لجان سير الامتحانات على مستوى الجمهورية عبر الفيديوكونفرانس، أنه لا يجب تأخير وصول الأسئلة من مراكز التوزيع أو تسليم الطلاب الأسئلة من رؤساء اللجان ومراقبي الأدوار، وبالتالي يحدث تأخير في تسليم كراسات الامتحان للطلاب، مشيرًا إلى أن امتحانات الثانوية العامة ليست مجرد سنة نقل عادية.وطالب رؤساء اللجان بتعويض الطلاب إذا تأخر تسليم الطلاب كراسة الامتحان نصف ساعة يتم تعويض الطلاب 30 دقيقة نهاية وقت الامتحان وليس 5 دقائق، كما حدث في بعض لجان الصعيد أثناء امتحان مادة اللغة العربية الأحد الماضي.ووجه رئيس امتحانات الثانوية العامة تحذيرا شديد اللهجة لرؤساء اللجان من تأخر تسليم الطلاب كراسات الامتحان، قائلا من يتسبب في تأخير تسليم الطلاب الأسئلة سيحول إلى محكمة تأديبية.