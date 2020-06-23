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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 10 سنوات لعاطل استولى على أموال بنوك بالإسكندرية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:44 م
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 10 سنوات غيابيا، بعد اتهامه بتزوير المحررات الرسمية للاستيلاء على أموال البنوك، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين أيمن إبراهيم حنفي، وعبد العاطى مسعود شعلة، وأمانة سر محمد عثمان.

ترجع أحداث القضية رقم 4381 لسنة 2020 جنايات العطارين، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة الأموال العامة بقيام شخص بالتزوير في محررات رسمية والاستيلاء على أموال بأحد البنوك بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط إدارة الأموال العامة قيام المتهم "م.ف.س"،41 سنة، عاطل، بتزوير المحررات الرسمية وهما بطاقة الرقم القومي لوالدته المتوفية "ف.م.ف"، على غير الحقيقة وأنه قام باصطناع بطاقة الرقم القومي مع آخر مجهول.

وذلك لاستخدامه في الاستيلاء علي مبلغ مالي من أحد البنوك بأن قام بتقديم سيدة علي غير الحقيقة في المحررات المزورة على أنها والدته للاستيلاء على أموال البنوك، وتقنين الإجراءات تم تحرير محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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