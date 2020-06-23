رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

حكاية سيارة عاطف الطيب ولماذا لم يغيرها حتى رحيله؟

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:43 م
عاطف الطيب
عاطف الطيب
نضال ممدوح
طباعة
مما عرف عن فارس الواقعية الجديدة المخرج الراحل عاطف الطيب٬ والذي اختطفه الموت مبكرا في مثل هذا اليوم من عام 1995 انحيازه للفقراء والمستضعفين٬ ومما يروى عنه أيضا من حكايات كالأساطير٬ فخره واعتزازه الشديد بوالده البسيط الذي استطاع أن يصنع منه هذا الفنان العبقري٬ والذي تضم قائمة أفضل مائة فيلم مصري للقرن العشرين ثلاث من أفلامه. إنحياز "الطيب" ترجمه بصريا من خلال أفلامه السينمائية سواء التسجيلية أو الروائية الطويلة.

ويعد مدير التصوير السينمائي "سعيد شيمي" من أكثر مديري التصوير الذين تعاونوا مع الطيب٬ حيث شاركه في ثمانية أفلام من أصل 21 فيلم هي حصيلة الطيب٬ وعن إنتصاره للفقراء في مواقف كان شاهد عيان عليها يقول "شيمي": الجزء الإنساني في عاطف عال جدا٬ ومن النوع الذي يتأذي من الظلم والقهر ويحاول في أفلامه أن يظهرها. كما أن أكثر الشخصيات تعبيرا عن عاطف الطيب من أبطال أفلامه٬ هي شخصية (حسن)٬ والتي تكررت في ثلاثة أفلام، وعاطف كان من أسرة بسيطة جدا عنده أربع شقيقات تزوجن جميعا٬ وأخ أصغر منه عمل معنا لبعض الوقت في السينما لكنه لم يستمر، وكان يساعد أسرته وأعلم هذا جيدا٬ حيث إن والده كان مريضًا.

واستطرد في تصريحات خاصة لــ"الدستور": من مظاهر بساطته أنه عندما اشترى سيارة صغيرة (فولكس فاجن) قلت له ما تشتري غيرها٬ فقال لي: "كفاية إن الواحد عنده عربية والناس بيتنططوا في الأتوبيسات"، هذه السيارة لم يغيرها عاطف أبدا وظل يستعملها حتى وفاته.

وعن علاقاته الدافئة مع عمال الأستوديوهات يؤكد شيمي: كانت خطة الإنتاج لفيلم "الغيرة القاتلة" أربعة أسابيع٬ وعشان أساعده بقدر المستطاع خلصت الفيلم في 3 أسابيع ونص٬ أصر على أن يدفع للعمال نصف الأسبوع الآخر رغم أنه كان في ضائقة مالية ومستدين، قلت له "يا عاطف خلاص مفيش مشكلة"٬ فقال لي "لأ دول بسطاء وعارفين إن الفيلم أربع أسابيع" ودفع فعلا للعمال نصف أسبوع زيادة رغم أنه مستلف الفلوس٬ لأن في السينما العمال بيقبضوا كل أسبوع ولا أنسي أنه سافر ليستلف ورجعنا الفجر عشان يقبض العمال.

وعن فخر "الطيب" بجذوره يؤكد شيمي: في إحدى المرات ونحن ننتظر أحد الممثلين٬ اصطحبني عاطف ليريني المكان الذي كان فيه محل والده٬ وقال:"أبويا لما حالته تدهورت٬ أنا كنت بلف على الشقق وأوزع بداله اللبن". كان لا يخجل أبدا من جذوره ودي حاجة كانت جميلة جدا فيه٬ علي العكس من ناس كثيرة للأسف الشديد عرفتها في حياتي٬ وكان يخبئون جذورهم برغم أنهم ناجحين.

موضوعات متعلقة

«مدبولي»: فتح دور العبادة السبت المقبل مع تعليق صلاة الجمعة

«الأرصاد» تكشف عن سبب ارتفاع نسبة الرطوبة

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة بعد امتحان اللغة العربية بقنا

الصور

image description

مياة النيل ملاذ أهالى الصف للهروب من الحر

image description

«التضامن» تكرّم يسرا ومحمد سامي وأيمن سلامة

image description

أول امتحانات «الثانوية العامة».. الكمامة بطل المشهد

image description

لاعبو الأهلى يخضعون لكشف كورونا قبل استئناف النشاط

image description

نقل طالب إلى المستشفى بعد الاشتباه فى إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

غدًا.. الحكومة تعلن موعد رفع حظر التجوال

المواعيد الجديدة لعمل المطاعم والمحال التجارية والمواصلات العامة

وفاة نجل الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر

عامل يلقى مياه نار على خطيبته ويفر هاربا فى القليوبية

إنفوجراف

image description

جنى ثمار الإصلاح.. تفاصيل أضخم موازنة فى تاريخ مصر 2020-2021 (إنفوجراف)

image description

أبرز الأرقام عن الثانوية العامة (إنفوجراف)

image description

هكذا تقدم بلاغا لوحدة الشكاوى بالنيابة الإدارية

image description

الخطوات القانونية فى حالة سرقة سيارتك (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية سيارة عاطف الطيب ولماذا لم يغيرها حتى رحيله؟

كيف تناولت صحافة زمان قضية إثبات نسب حفيدة هدى شعراوى؟

اعترافات ناهد شريف.."لم أطلق من كمال الشناوي لأنني لم أتزوجه.. لكنني عشت معه كزوجة"

«مافيش أمل».. سر اغتيال «دنقل» قبل وفاته

نجم الساعة

«كممثلة وكأنثى».. رشدي أباظة يعترف بحبه لصباح في لقاء تلفزيوني

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

كورونا يلقي بظله على مهرجان لحوم الكلاب في الصين

في 30 دقيقة.. الشمس تقتل كورونا بنسبة 90%

تجربة على الخنازير تثبت فاعلية أكبر للقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا

ناسا تحذر من 5 كويكبات تقترب من الأرض

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
بلا أسوار.. «أردوغان» الضيف الثقيل فى الجامعة العربية
ماجد حبته
ذئب منفرد.. أم عميل متمرد؟
جمال طه
10 ملاحظات على خط مصر الأحمر
القس. رفعت فكرى
من أب لابنه
المزيد

الثقافة

أروقة تطرح اللعب ونظرية الـ «دويندي» بالعربية

الشارقة للفنون تستأنف نشاطها بـ«الفن في زمن القلق» و«الغرفة الماطرة»

صدور الطبعة العربية لرواية «الجدار» عن دار الرافدين

3 معارض جديدة في سلسلة «غرف الفنانين» بمركز «جميل» للفنون