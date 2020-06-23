«التعليم»: تخصيص 10 مراقبين لتنظيم دخول الطلاب للجان الثانوية العامة

أعلن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رئيس امتحانات الثانوية العامة، تخصيص 10 مراقبين لتنظيم دخول الطلاب وخروجهم إلى لجان الامتحانات بداية من الخميس المقبل.وقال حجازي، خلال اجتماع موسع مع رؤساء لجان سير امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، بحضور مديري المديريات والإدارات عبر "الفيديو كونفرانس"، إنه تلاحظ وجود تأخير في وصول بعض الأسئلة إلى لجان السير خلال أداء امتحان اللغة العربية، موجها حديثه لرؤساء مراكز توزيع الأسئلة، بأنه يجب أن تصل قبل بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل.وأوضح أن الدولة المصرية كلها تتابع امتحانات الثانوية العامة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتدعم وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أنه لن يسمح بتكرار مشاهد التزاحم مرة أخرى على أبواب اللجان، مشددا على أن الوزارة سترصد كل شىء في الامتحانات، سواء قبلها أو أثنائها، ومن يخطئ سيحاسب.