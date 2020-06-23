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الثلاثاء 23 يونيو 2020 الموافق 02 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة تدعم استكمال «100 مليون صحة» فى الفيوم اليوم

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 02:36 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
سارة سعودى - فاتن خديوي
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تتفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، سير مبادرة الرئيس لمتابعة وعلاج مرضى الأمراض المزمنة "100 مليون صحة" في محافظة الفيوم، للاطمئنان على سير العمل بها وصرف الأدوية لهم لمدة 3 أشهر من المراكز الصحية.

وأعلنت "زايد"، في وقت سابق، عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة "100 مليون صحة"، لدعم وتشجيع المرضى أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى القوافل العلاجية بكل محافظات الجمهورية.

وكشفت الوزيرة عن أنه سيتم تفعيل العمل بالمبادرة الرئاسية بداية من الأسبوع المقبل في 8 محافظات تبدأ بـ(القاهرة والجيزة والقليوبية) غدًا السبت، وتستكمل تباعًا في محافظات (الفيوم، المنوفية، الشرقية، إسكندرية والبحيرة) على مدار الأسبوع المقبل، لتقديم الخدمة الطبية للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، وتقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل آمن مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية الاحترازية، مشيرة إلي انخفاض إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للمرضى أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك نتيجة عزوفهم عن متابعة حالتهم الصحية بالمستشفيات خوفًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.

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