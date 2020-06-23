«التنمية الصناعية» تطرح 1.5 مليون متر ؤأراضي صناعية كاملة المرافق

وقال رئيس الهيئة إن الخريطة تتيح بيانات دقيقة ومفصلة وميسرة للمستثمر الصناعي ليتمكن من الدخول والتعامل عليها من أي مكان في مصر والعالم، وهي طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء المنفذ الوحيد للحصول على الأراضي الصناعية التي تطرحها الدولة في المناطق الصناعية كما توفر بيانات كاملة عن المناطق الصناعية وكافة الأراضى الشاغرة الجاهزة للاستثمار بها سواء في المدن الجديدة والمحافظات وتضم كافة الفرص الاستثمارية الصناعية متاحة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج للاطلاع عليها وما هو متاح من قطع أراض في كافة محافظات الجمهورية أي كانت جهة الولاية والنشاط الموجود بها، وسعر القطعة ومستوى الترفيق والموارد الطبيعية والمقومات الاستثمارية لكل منطقة وما هي الاشتراطات والمستندات المطلوبة وكافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر الصناعي.وأضاف غازي أن الهيئة تتولى تحديث الخريطة بصفة دورية في كل مراحل الطرح وتحديث المعلومات وإضافة أراض جديدة ورفع الأراضي التي تم تخصيصها في المرحلة التي تسبقها، مضيفا انه تم اعداد دليل الكتروني متاح على بوابة الهيئة لمساعدة المستثمر لكيفية التعامل على الخريطة وتقديم المستندات الكترونيا وعملية الدفع الالكتروني، كما يمكن للمستثمر التواصل مع خدمة العملاء بالهيئة تليفونيا او من خلال صفحة الهيئة الرسمية على الفيسبوك لشرح كافة الخطوات اللازمة لحجز قطعة الأرض أونلاين للتيسير على المستثمرين.وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من الطرح على الخريطة تشمل 645 قطعة أرض موزعة على المناطق الصناعية بـ 12 محافظة على مستوى الجمهورية حيث جاءت مدينة السادات بالمنوفية في المقدمة بإجمالي عدد 329 قطعة ارض باجمالي مساحة تقديرية 746 الف م2 (بنظام التمليك)، ومن بعدها محافظة قنا بمنطقتى قفط ونجع حمادي باجمالي عدد 106 قطعة بمساحة 156 الف م2 تقريبا ( تمليك بدون مقابل)، ثم العاشر من رمضان بالشرقية بإجمالي 51 قطعة أرض على مساحة حوالي 303 الف م2 (بنظام التمليك)، وتأتي القنطرة شرق بالاسماعيلية بإجمالي 45 قطعة على مساحة 40 الف م2 (بنظام حق انتفاع)، والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية بإجمالي عدد قطع 37 على مساحة 27 الف م2 تقريبا (بنظام حق الانتفاع) ثم برج العرب الجديدة بالاسكندرية 33 قطعة بمساحة تقديرية 106 الف متر (بنظام التمليك)، ثم تأتي بورسعيد بمناطق بحري الحوض السمكي وC8 وC9 20 19 قطعة ارض باجمالي مساحة 38 الف متر (بنظام التمليك) ومنطقة طيبة بالاقصر 9 قطع على مساحة 55 الف متر (بنظام التمليك) والوادي الجديد بمنطقة الداخلة الصناعية 13 قطعة على مساحة حوالي 2.5 الف م2 (تمليك بدون مقابل)، واسيوط بمنطقة دشلوط 5 قطع على 7 الاف م2 (تمليك بدون مقابل)،. بينما القطامية بالقاهرة باجمالي 4 قطع على مساحة حوالي 7 الاف متر واخيرا المنيا بمنطقة المطاهرة الصناعية 3 قطع باجمالي مساحة 2.5 الف متر (تمليك بدون مقابل)كاشفا عن انه على غرار المرحلتين الاولى والثانية فان الفرصة المتاحة على الخريطة سيتم اغلاق الطلب عليها بعد تلقي 10 طلبات كحد اقصى على كل فرصة، حيث يتم حجبها للدراسة الفنية والاقتصادية، وخلال فترة لا تتعدى 70 يوما يتم اعلان النتيجة المبدئية عن الحاصلين على القطع بعد اختيار افضل الطلبات، ثم خلال 20 يوم يتم البت في التظلمات او الطعون ان وجدت ويتم نشر درجات التقييم بشفافية تامة، حيث يستطيع المستثمر الاطلاع على نتائج دراسة طلبه الذي قدمه ودراساته الفنية والاقتصادية التي تم بحثها وذلك عبر البوابة الالكترونية، وفي حالة رفض الطلب يمكنه مراجعة اسباب الرفض تليفونيا من خلال خدمة العملاء بالهيئة، وفي حالة قبول الطلب يقوم المستثمر بتقديم المستندات بمقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال إجراءات تخصيص الأرض، موضحا ان معيار الاختيار هو الجدية، ونوعية النشاط او المنتج وخاصة تلك الصناعات التي تغطي فجوة استيرادية.