إصابات كورونا في البرازيل تصل إلى 1.11 مليون حالة

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في البرازيل إلى 11ر1 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء، بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغت 51271 حالة.في حين تعافى 601 ألف و736 شخصا من المصابين حتى الآن، ومر نحو 16 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في البرازيل.